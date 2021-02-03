СМИ: Навального ждет второй карантин в колонии
В случае вступления решения Симоновского суда в законную силу оппозиционного блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию в ближайшие недели, где ему предстоит пройти повторный 15-дневный карантин, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник вечером Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.
Приговор Навальному вызвал и массовые протесты в самой России, несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Генерал ФСБ назвал незаконные акции протеста бесперспективными, передает Ura.ru.
Также он вызвал широкую международную реакцию, ряд глав внешнеполитических ведомств стран Европы и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали его освободить.
В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального «зашкаливает».
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