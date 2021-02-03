Лавров заявил о «зашкаливающей истерике Запада» по поводу Навального

«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», - сказал Лавров по окончании переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Российский дипломат добавил, что всегда на Западе события, которые происходят в России, отражаются однобоко.

Накануне Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима, заменив условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В итоге, с учетом ранее отбытого им домашнего ареста, он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев. После оглашения приговора в защиту Навального высказался ряд мировых лидеров, в том числе Германии и Франции. Между тем, в Кремле не стали комментировать решение суда по делу Навального, пишут «Известия».



