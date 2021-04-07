СМИ: Навального увезли из колонии в неизвестном направлении

Сотрудники ФСИН вывезли в неизвестном направлении оппозиционного политика Алексея Навального из исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». Об этом сообщило владимирское издание «Pro Город» со ссылкой на источники.

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По их данным, политика могли перевезти в другое учреждение ФСИН во Владимире.

Официально подтверждений этой информации нет.

Ранее супруга Навального Юлия сообщила, что начальник ИК-2 отказал политику в госпитализации из-за отсутствия паспорта.



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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Владимирская ОбластьАлексей Навальный
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