СМИ: Навального увезли из колонии в неизвестном направлении
Сотрудники ФСИН вывезли в неизвестном направлении оппозиционного политика Алексея Навального из исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». Об этом сообщило владимирское издание «Pro Город» со ссылкой на источники.
По их данным, политика могли перевезти в другое учреждение ФСИН во Владимире.
Официально подтверждений этой информации нет.
Ранее супруга Навального Юлия сообщила, что начальник ИК-2 отказал политику в госпитализации из-за отсутствия паспорта.
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