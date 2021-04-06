Начальник ИК-2 отказал Навальному в госпитализации из-за отсутствия паспорта

Супруга Алексея Навального Юлия сообщила в своём Instagram, что госпитализации её мужа препятствует отсутствие в паспорта в его личном деле.

Навальная опубликовала письмо от начальника ИК-2 в Покрове Александра Муханова, в котором ей сообщают, что паспорт осужденных должен находиться в личном деле, а из-за его отсутствия становятся невозможна не только госпитализация, но и рассмотрение вопроса об УДО.

«В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу - только по паспорту?» - отмечает жена оппозиционера.

Ранее Навальный заявил о вспышке туберкулеза в колонии, и пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. После этого его направили в медико-санитарную часть.