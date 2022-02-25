СМИ: Нацбанк Украины отзовет лицензию у «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины решил отозвать лицензию у дочернего предприятия Сбербанка Международного резервного банка (МР Банк). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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По данным источника, Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины также 25 января принял решение ликвидировать этот банк. При этом отмечается, что обязательства по вкладам в МР Банке/Сбербанке выплатит сам фонд.

Ранее СМИ сообщили, что в Чехии закрылись все 25 отделений Сбербанка.

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ФОТО: РИА Новости/
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