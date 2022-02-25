СМИ: Нацбанк Украины отзовет лицензию у «дочки» Сбербанка
25 февраля 202217:44
Национальный банк Украины решил отозвать лицензию у дочернего предприятия Сбербанка Международного резервного банка (МР Банк). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным источника, Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины также 25 января принял решение ликвидировать этот банк. При этом отмечается, что обязательства по вкладам в МР Банке/Сбербанке выплатит сам фонд.
Ранее СМИ сообщили, что в Чехии закрылись все 25 отделений Сбербанка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru