СМИ: Нацбанк Украины отзовет лицензию у «дочки» Сбербанка

По данным источника, Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины также 25 января принял решение ликвидировать этот банк. При этом отмечается, что обязательства по вкладам в МР Банке/Сбербанке выплатит сам фонд.

Ранее СМИ сообщили, что в Чехии закрылись все 25 отделений Сбербанка.