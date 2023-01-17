СМИ: НАТО отдаляет Россию и Украину от мирных переговоров

Поставки Североатлантического альянса вооружений Украине уменьшают вероятность мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

Путин охарактеризовал динамику спецоперации как положительную

Так, представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн отметил, что в ближайшее время не следует ждать деэскалации конфликта из-за стремления НАТО продолжать поставлять оружие Киеву. Он подчеркнул, что основными целями США являются затягивание конфликта и ослабление России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО фактически принимает участие в конфликте на Украине, но российская спецоперация продолжается и она будет доведена до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:НАТОРоссияУкраинаСпецоперация
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