Так, представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн отметил, что в ближайшее время не следует ждать деэскалации конфликта из-за стремления НАТО продолжать поставлять оружие Киеву. Он подчеркнул, что основными целями США являются затягивание конфликта и ослабление России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО фактически принимает участие в конфликте на Украине, но российская спецоперация продолжается и она будет доведена до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

