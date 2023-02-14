СМИ: НАТО может внести правки в секретное руководство на этой неделе
Министры обороны стран-членов Североатлантического альянса на этой неделе в Брюсселе могут подписать новое политическое руководство, в котором будет отражено одновременное участие в конфликтах высокой интенсивности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что в засекреченном руководстве будут рассмотрены способы одновременного участия членов альянса в военных действиях, в частности за пределами зоны ответственности. По словам чиновника НАТО, союзникам альянса будет предложено перенести инвестиции на то, что необходимо для коллективной обороны, включая более тяжелые вооруженные силы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие решений по военным поставкам Украине в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе не означает вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт. Он отметил, что НАТО имеет право помогать Киеву «осуществлять право на самооборону», сообщает НСН.
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