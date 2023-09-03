СМИ: НАТО может развалиться к 2025 году на фоне конфликта на Украине
Североатлантический военный альянс может исчезнуть к 2025 году из-за конфликта, который продолжается на Украине. Об этом сообщает издание The Atlantic.
«Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведёт к расколу Североатлантического альянса», — отмечает автор материала.
По его мнению, лидеры европейских государств окажутся не готовы к подобному сценарию.
Более того, им следует предусмотреть возможность того, что Белый дом, разрушив НАТО, пойдет на сближение с президентом России Владимиром Путиным, отмечает RT.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком заявил, что НАТО может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине. Макгрегор высказал мнение, что правительства в Европе сменятся, и новые лидеры не пожелают «слушать американцев», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru