Президент Украины Владимир Зеленский не может предложить американскому лидеру ничего ценного, чтобы он обратил на него внимание, рассказал политолог-американист Константин Блохин в беседе с НСН.

Представитель Белого дома подтвердил агентству Reuters, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Блохин отметил, что украинскому президенту не на что рассчитывать в ходе возможных переговоров.