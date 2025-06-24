Что Зеленский сможет предложить Трампу на саммите НАТО
Украинскому лидеру не на что рассчитывать, потому что он неинтересен президенту США, заявил НСН Константин Блохин.
Президент Украины Владимир Зеленский не может предложить американскому лидеру ничего ценного, чтобы он обратил на него внимание, рассказал политолог-американист Константин Блохин в беседе с НСН.
Представитель Белого дома подтвердил агентству Reuters, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Блохин отметил, что украинскому президенту не на что рассчитывать в ходе возможных переговоров.
«Зеленскому не на что рассчитывать на фоне последних событий — весь приоритет отдан на Израиль и Иран. Украина для Трампа не более, чем инструмент и разменная монета в геополитической игре Китая, США и России. Республиканец уже устал от нее, многомиллиардную прибыль или редкоземельные металлы ему с нее получить не удалось. Он не даст ничего Зеленскому — он сам хотел заработать деньги с Украины, а теперь не может конвертировать ситуацию в политический престиж. Что может предложить Америке украинский президент? Только глупую русофобию. Ему не на что надеяться, а все планы и мечты потерпят крах, потому что сегодня голова Трампа занята другими проблемами и вопросами», — заключил он.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал НСН, кто может подписать сделку с Россией вместо Зеленского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru