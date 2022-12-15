СМИ: на Западе просчитывают худшие варианты развития ситуации на Украине

Страны Запада приступили к рассмотрению худших вариантов развития ситуации на Украине из-за повреждения энергосистем в результате регулярных обстрелов со стороны России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание приводит данные украинских властей, согласно которым из строя выведена уже почти половина энергетической инфраструктуры и не осталось практически ни одного энергообъекта, который не подвергся бы атаке.

Прежде всего на Западе опасаются, что украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу.

Кроме того, по словам журналистов, массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств, а это грозит обвалом национальной валюты.