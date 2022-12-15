СМИ: на Западе просчитывают худшие варианты развития ситуации на Украине
Страны Запада приступили к рассмотрению худших вариантов развития ситуации на Украине из-за повреждения энергосистем в результате регулярных обстрелов со стороны России. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Издание приводит данные украинских властей, согласно которым из строя выведена уже почти половина энергетической инфраструктуры и не осталось практически ни одного энергообъекта, который не подвергся бы атаке.
Прежде всего на Западе опасаются, что украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу.
Кроме того, по словам журналистов, массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств, а это грозит обвалом национальной валюты.
В статье отмечается, что в следующем году экономика Украины может сократиться еще на пять процентов вдобавок к нынешнему 33-процентному падению.
Ранее, по данным СМИ, Польша не поддержала планы ЕС на 2023 год по поддержке Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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