СМИ: На Западе признали бесполезность F-16 для Украины

Истребители F-16, которые в ближайшее время должны попасть на территорию Украины, не помогут ВСУ из-за превосходства российской армии. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным источника, на Украину должны поставить только 20 истребителей, что может говорить об усилении «раскола между Киевом и союзниками». При этом, по мнению собеседников издания, первые F-16 усилят ПВО Украины, сбивая воздушные цели, а не нанося удары по российским войскам и другим военным объектам.