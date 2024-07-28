СМИ: На Западе признали бесполезность F-16 для Украины

Истребители F-16, которые в ближайшее время должны попасть на территорию Украины, не помогут ВСУ из-за превосходства российской армии. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным источника, на Украину должны поставить только 20 истребителей, что может говорить об усилении «раскола между Киевом и союзниками». При этом, по мнению собеседников издания, первые F-16 усилят ПВО Украины, сбивая воздушные цели, а не нанося удары по российским войскам и другим военным объектам.

В США прокомментировали планы разместить ракеты в Германии

В свою очередь один из украинских чиновников в интервью изданию заявил, что ВСУ не смогут применять F-16 в непосредственной близости от размещения российских войск из-за угрозы ПВО России. Он также считает, что защита F-16 на земле будет непростой, так как все украинские аэродромы находятся в пределах досягаемости российских ракет.

Ранее главком украинской армии Александр Сырский исключил возможность использования истребителей F-16 вблизи линии фронта, передают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ПВООружиеУкраинаЗападИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры