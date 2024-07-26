В США прокомментировали планы разместить ракеты в Германии

Вашингтон готов обсуждать с Москвой и Пекином проблематику контроля над вооружениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

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Так она прокомментировала планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году.

Ранее стало известно, что в США обеспокоены будущим ответом РФ на установку дальнобойных ракет в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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