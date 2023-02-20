СМИ: На Западе почти никто не верит в возможность Украины вернуть Крым

Отмечается, что западные чиновники публично не противоречат такой цели, однако многие понимают, что это невозможно.

Ранее журналист Дениел Депетрис заявил, что администрация Белого дома не поддержит президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым. Он объяснил, что США не хотят распространения конфликта на Крым из-за рисков втягивания в прямое столкновение с Россией, сообщает НСН.

