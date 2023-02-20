СМИ: На Западе почти никто не верит в возможность Украины вернуть Крым
Мало кто из чиновников стран Запада верит в то, что взятие Киевом Крыма под контроль является выполнимой целью конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.
Отмечается, что западные чиновники публично не противоречат такой цели, однако многие понимают, что это невозможно.
Ранее журналист Дениел Депетрис заявил, что администрация Белого дома не поддержит президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым. Он объяснил, что США не хотят распространения конфликта на Крым из-за рисков втягивания в прямое столкновение с Россией, сообщает НСН.
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