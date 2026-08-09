СМИ: На днях Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев

На предстоящей неделе Москву и Киев могут посетить специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает ТАСС.

Рябков: Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно

Об этом заявил источник агентства. «В диапазоне недели дней 10 поездка может состояться», — указал он.

Ранее стало известно, что визит в Россию специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кристина Кормилицына
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