Игорь Бутман назвал решение подарить Долиной квартиру замечательным
Народный артист России, джазовый исполнитель Игорь Бутман в интервью РИА Новости прокомментировал идею преподнести Ларисе Долиной в подарок квартиру. Музыкант положительно оценил такую инициативу.
По мнению Бутмана, подобный щедрый жест стал бы достойным завершением громкого скандала, который широко обсуждался в обществе и даже привёл к появлению в лексиконе выражения «схема Долиной». Джазмен с облегчением отметил: «Слава Богу, что это закончилось». Он также подчеркнул, что Лариса Долина — человек с поразительной силой духа: ей удалось выдержать выпавшие на её долю трудности.
Напомним, два года назад певица продала пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники — сделка принесла ей 112 миллионов рублей. Позже Долина заявила, что её обманули мошенники. Разбирательство длилось долго: в итоге суд постановил, что покупательница Полина Лурье — добросовестный приобретатель, а Долину обязали покинуть жильё. При этом артистка неоднократно откладывала переезд.
Сама Долина ранее рассказывала, что после скандала с квартирой знакомые приобрели для неё новое жильё, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам певицы, новая квартира превосходит прежнюю: она находится в современном доме с качественным ремонтом. Однако певица Наталья Штурм выразила сомнения в правдивости этой истории. Она полагает, что знаменитости порой преувеличивают или искажают факты о своей недвижимости — так они пытаются сохранить имидж в глазах публики. При этом, по её мнению, подобные заявления нередко вызывают у аудитории ещё большее раздражение.
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