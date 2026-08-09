ВС России сбили 35 беспилотников ВСУ над Севастополем
Российские военные сбили в небе над Севастополем 35 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил в «Макс» губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы с утра отразили две атаки ВСУ. Сбито 35 БПЛА», — написал он.
Отмечается, что преимущественно беспилотники сбили над морем и на отдалении от берега.
Ранее Развожаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на город. В результате инцидента повреждены 22 жилых здания и 10 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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