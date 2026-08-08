Писатель Цыпкин призвал наращивать фонд фильмов об СВО
Сценарист и писатель Александр Цыпкин в беседе с ТАСС на фестивале «Новатория» в Новосибирске поделился своим взглядом на развитие кинематографа, посвящённого специальной военной операции.
По его мнению, фонд таких кинокартин нужно наращивать поэтапно — при этом создавать их должны те, кто непосредственно связан с событиями СВО.
Цыпкин подчеркнул, что вводить эту тему в культурный контекст стоит постепенно, а рассказывать о ней — людям, обладающим личным опытом. Писатель допустил, что в центре сюжетов могут быть личные истории, разворачивающиеся на фоне СВО.
Кроме того, Цыпкин провёл параллель с кинематографом о Великой Отечественной войне: по его словам, наиболее значимые и востребованные зрителями ленты об этих событиях появились лишь спустя много лет. Это связано с тем, что для глубокого осмысления масштабных исторических потрясений и их достойного отображения на экране требуется время.
Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов рассказал НСН, что российским солдатам после возвращения с СВО нечего будет смотреть, так как в современном российском кино одни убийства и жестокость, а они и так насмотрелись этого на фронте, поэтому сейчас, по его словам, необходимо кино про свет и надежду.
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