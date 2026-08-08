Умер узбекский актер и режиссер Абдуманнон Убайдуллаев

В возрасте 86 лет скончался Абдуманнон Убайдуллаев — узбекский актёр, режиссёр и педагог. О его смерти проинформировал Союз кинематографистов Узбекистана.



В Telegram‑канале организации опубликовано заявление: «Сегодня этот мир покинул кандидат искусствоведения, профессор, прославленный киноактёр, режиссёр и педагог Абдуманнон Убайдуллаев».



Одной из ключевых работ в фильмографии артиста стала главная роль в картине «Ватан» (2006) режиссёра Зульфикара Мусакова. Всего Убайдуллаев принял участие как минимум в семи кинофильмах и нескольких телесериалах.



Завершив работу на съёмочной площадке, Абдуманнон Убайдуллаев занялся преподаванием: он вёл занятия на кафедре звукорежиссуры и операторского мастерства в Узбекском государственном институте искусства и культуры.

