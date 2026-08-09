СМИ: Активы России в Euroclear могут передать другой организации

Как считают европейские и американские чиновники, такой шаг избавит от давления Euroclear и Бельгию, сведет на нет правовые и финансовые сомнения по поводу использования денег для нужд Украины. С решением необходимо поторопиться, так как Киев истратит недавний кредит в 90 миллиардов евро уже в 2027 году.

Кроме того, есть риск, что Евросоюз уже не сможет финансировать Украину, так как в ряде стран могут утвердиться правительства, выступающие против поддержки Киева. Прежде всего это касается Франции.

Ранее Евросоюз получил очередной транш доходов от замороженных активов России в размере более 1 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

