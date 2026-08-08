Две опоздавшие пассажирки вышли на перрон в Шереметьево

Как уточнили в ведомстве, пассажирки успели пройти все этапы предполётного контроля и находились в чистой зоне. Но когда их самолёт начали буксировать к взлётной полосе, женщины выбежали на перрон — в зону руления.



Дежурные сотрудники быстро заметили нарушение, задержали пассажирок и передали их представителям ФСБ. Сейчас правоохранительные органы принимают предусмотренные законом меры в отношении нарушительниц.



В аэропорту заверили, что инцидент не создал угрозы для безопасности полётов и пассажиров. Буксировку лайнера временно приостановили, а после того как женщин убрали с перрона, подготовка к вылету продолжилась.

Ранее трое иностранных граждан обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

