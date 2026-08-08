Две опоздавшие пассажирки вышли на перрон в Шереметьево

Пресс‑служба аэропорта Шереметьево рассказала об инциденте, случившемся 25 июля: две женщины, которые опоздали на свой рейс, нарушили правила безопасности. Они оказались на территории с дополнительными режимными ограничениями без соответствующего разрешения.

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Как уточнили в ведомстве, пассажирки успели пройти все этапы предполётного контроля и находились в чистой зоне. Но когда их самолёт начали буксировать к взлётной полосе, женщины выбежали на перрон — в зону руления.

Дежурные сотрудники быстро заметили нарушение, задержали пассажирок и передали их представителям ФСБ. Сейчас правоохранительные органы принимают предусмотренные законом меры в отношении нарушительниц.

В аэропорту заверили, что инцидент не создал угрозы для безопасности полётов и пассажиров. Буксировку лайнера временно приостановили, а после того как женщин убрали с перрона, подготовка к вылету продолжилась.

Ранее трое иностранных граждан обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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