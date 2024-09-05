СМИ: На дебатах Трампа и Харрис не будет живой аудитории
В ходе дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис микрофон будет включен только у говорящего, а живой аудитории в зале не будет. Соответствующие правила проведения теледебатов 10 сентября опубликовал телеканал ABC News.
Отмечается, что микрофоны будут выключаться, когда начнет выступать другой кандидат. Согласно данным, задавать вопросы можно будет только модераторам.
Также сообщается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя будет приносить с собой заготовки для выступления, однако им дадут ручки и бумагу, чтобы делать заметки в процессе.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной. Зарубежная повестка в ее речи ограничилась отношениями американских властей с Израилем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru