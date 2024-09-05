СМИ: На дебатах Трампа и Харрис не будет живой аудитории

Отмечается, что микрофоны будут выключаться, когда начнет выступать другой кандидат. Согласно данным, задавать вопросы можно будет только модераторам.

Также сообщается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя будет приносить с собой заготовки для выступления, однако им дадут ручки и бумагу, чтобы делать заметки в процессе.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной. Зарубежная повестка в ее речи ограничилась отношениями американских властей с Израилем, передает «Радиоточка НСН».

