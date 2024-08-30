Первое предвыборное интервью Харрис не содержало упоминания РФ или Украины
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.
Зарубежная повестка в ее речи ограничилась отношениями американских властей с Израилем. Также Харрис говорила о ситуации на границе с Мексикой, ее отношении с главой государства Джо Байденом.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что дебаты с Камалой Харрис состоятся 10 сентября в Филадельфии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru