Первое предвыборное интервью Харрис не содержало упоминания РФ или Украины

Зарубежная повестка в ее речи ограничилась отношениями американских властей с Израилем. Также Харрис говорила о ситуации на границе с Мексикой, ее отношении с главой государства Джо Байденом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что дебаты с Камалой Харрис состоятся 10 сентября в Филадельфии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

