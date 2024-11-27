СМИ: На четырех нитках «Северного потока» разместили не менее шести бомб

Как минимум шесть взрывных устройств были размещены на нитках «Северного потока». Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.

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По данным издания, устройства размещались на четырех нитках соединения «Северного потока 1» и «Северного потока 2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявлял о договоренностях между Польшей и Украиной о теракте на газопроводе.

Ранее сообщалось, что операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обошлась в 300 тысяч долларов. Утверждается, что финансирование осуществлялось из частных источников, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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