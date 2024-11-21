СМИ: Обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ
Экс-агент украинской секретной службы Роман Червинский, которого в ФРГ обвинили в подрывах «Северных потоков», назвал этот акт благом для Германии, сообщает Der Spiegel.
Он считает это «актом освобождения». Червинский указал, что теперь Берлин нельзя шантажировать.
По его словам, «Северные потоки» якобы являются военной целью.
Ранее стало известно, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» одобрил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Стоимость операции составила около $300 тыс., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru