СМИ: На Аляску прибыл главнокомандующий силами НАТО в Европе
15 августа 202518:18
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прибыл на Аляску. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, предполагается, что Гринкевич будет консультировать президента США Дональда Трампа и главу Пентагона Пита Хегсета.
«Гринкевич сегодня на Аляске, чтобы предоставить Трампу и Хегсету советы по военным вопросам», - говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что не исключает приглашения европейских лидеров на вторую встречу по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
