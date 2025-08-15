СМИ: На Аляску прибыл главнокомандующий силами НАТО в Европе

По данным телеканала, предполагается, что Гринкевич будет консультировать президента США Дональда Трампа и главу Пентагона Пита Хегсета.

«Гринкевич сегодня на Аляске, чтобы предоставить Трампу и Хегсету советы по военным вопросам», - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что не исключает приглашения европейских лидеров на вторую встречу по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

