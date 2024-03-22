СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте

По меньшей мере 21 гражданин ФРГ находится в зоне проведения СВО. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Великобритания отказалась отправлять войска на Украину

По данным газеты, доказательства участия в боевых действиях имеются в отношении 14 человек. Уточняется, что трое из них сражается на стороне ВСУ, еще 11 человек участвует в конфликте на стороне вооруженных сил РФ.

СМИ также предполагает, что в конфликте на украинской стороне может принимать участие большее число немецких добровольцев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФРГ

Горячие новости

Все новости

партнеры