СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте
По меньшей мере 21 гражданин ФРГ находится в зоне проведения СВО. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.
По данным газеты, доказательства участия в боевых действиях имеются в отношении 14 человек. Уточняется, что трое из них сражается на стороне ВСУ, еще 11 человек участвует в конфликте на стороне вооруженных сил РФ.
СМИ также предполагает, что в конфликте на украинской стороне может принимать участие большее число немецких добровольцев.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru