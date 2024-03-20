Великобритания отказалась отправлять войска на Украину

У Великобритании нет планов отправлять войска на Украину после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

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«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что полноценное развертывание Вооруженных сил Великобритании на Украине исключено. При этом представитель канцелярии премьера поприветствовал усилия Макрона по поддержке Киева.

В интервью изданию Le Parisien Макрон допустил проведение Парижем наземных операций на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Эммануэль МакронУкраинаВеликобритания

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