Великобритания отказалась отправлять войска на Украину
У Великобритании нет планов отправлять войска на Украину после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.
«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», - заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что полноценное развертывание Вооруженных сил Великобритании на Украине исключено. При этом представитель канцелярии премьера поприветствовал усилия Макрона по поддержке Киева.
В интервью изданию Le Parisien Макрон допустил проведение Парижем наземных операций на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru