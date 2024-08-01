СМИ: ЕС и США провели переговоры по недопущению войны из-за атаки на Ханию
Высокопоставленные дипломаты из европейского союза и Соединенных Штатов провели переговоры в срочном порядке на Ближнем Востоке, чтобы не допустить полномасштабной войны в регионе на фоне ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
По данным газеты, переговоры прошли в Тегеране и в Саудовской Аравии. Дипломаты стремились к тому, чтобы уговорить Иран оставить без ответа атаку, либо ограничиться символическими действиями.
Ранее верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru