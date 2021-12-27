Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности
Первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности пройдет сразу после новогодних праздников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Слова главы МИД приводит ТАСС. Лавров подчеркнул, что российская сторона не выдвигает ультиматумов о длительности переговоров. Однако министр отметил, что обсуждения «не могут быть бесконечными».
Ранее Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами-членами НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Соглашения предусматривают, в частности, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости сторон и отказ НАТО от расширения на восток. Ожидалось, что обсуждение документов состоится в январе. В Кремле подчеркивали, что РФ заинтересована как можно скорее получить ответ от США по гарантиям безопасности, пишет Ura.ru.
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