Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

Первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности пройдет сразу после новогодних праздников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Слова главы МИД приводит ТАСС. Лавров подчеркнул, что российская сторона не выдвигает ультиматумов о длительности переговоров. Однако министр отметил, что обсуждения «не могут быть бесконечными».

Ранее Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами-членами НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Соглашения предусматривают, в частности, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости сторон и отказ НАТО от расширения на восток. Ожидалось, что обсуждение документов состоится в январе. В Кремле подчеркивали, что РФ заинтересована как можно скорее получить ответ от США по гарантиям безопасности, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БезопасностьРоссияСШАСергей Лавров
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