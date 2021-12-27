Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

Слова главы МИД приводит ТАСС. Лавров подчеркнул, что российская сторона не выдвигает ультиматумов о длительности переговоров. Однако министр отметил, что обсуждения «не могут быть бесконечными».

Ранее Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами-членами НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Соглашения предусматривают, в частности, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости сторон и отказ НАТО от расширения на восток. Ожидалось, что обсуждение документов состоится в январе. В Кремле подчеркивали, что РФ заинтересована как можно скорее получить ответ от США по гарантиям безопасности, пишет Ura.ru.

