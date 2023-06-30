СМИ: Мизулина уйдет из Совфеда
30 июня 202305:33
Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации, сообщает РБК.
Это произойдет после Единого дня голосования 10 сентября. Парламентария не планируют внести в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы региона Виталия Хоценко.
В июле 2015 года Мизулина сообщила, что дала согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост сенатора от Омской области.
Ранее СК запросил у Бельгии данные о виде на жительство сенатора Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru