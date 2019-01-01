Мизулина: Запреты – это и есть свобода

Елена Мизулина заступилась за запретительные инициативы и законы и осудила чрезмерное количество прав, которые, по её словам, ограничивают свободы россиян. Как отмечает Ura.ru, об этом зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству заявила в ходе заседания, на котором рассматривался законопроект о «надежном Рунете».

По словам Мизулиной, запрет – это и есть свобода, поскольку он говорит: это нельзя, а остальное — как хочешь…

«Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны», — заявила АГН Москва Елена Мизулина. Также сенатор подчеркнула, что запреты — это самая эффективная мера в борьбе с опасными ресурсами и вредным контентом в интернете.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете. Как отмечает RT, в его поддержку выступил 151 сенатор, против — четыре, воздержался один.

Как напоминает НСН, ранее Елена Мизулина заявила, что возмущена сообщениями о том, что она якобы попросила Генеральную прокуратуру запретить йогу в следственных изоляторах. Она назвала эти утверждения фейком.

Как отмечает RT, Мизулина намерена обратиться в связи с распространением этой ложной информации в Роскомнадзор. По её словам, многие обращения избирателей она направляет в профильные ведомства с сопроводительными письмами.



