Bloomberg: Мишустин ввел для кабмина новое правило
После назначения Михаила Мишустина главой российского правительства он ввел новое требование к организации работы кабмина. Теперь рабочие совещания в российском правительстве начинаются в 9 часов утра, сообщает Bloomberg.
«Вопреки традиции, Мишустин назначает рабочие совещания с подчиненными на 9 утра — практически на рассвете по московским меркам», — комментирует агентство.
Напомним, Михаил Мишустин занял пост премьер-министра в январе 2020 года. Обеспечение роста российской экономики он поставил как главную задачу перед кабинетом министров.
Ранее гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, почему премьером решили сделать именно Михаила Мишустина. Он также назвал премьера супер специалистом с точки зрения цифровизации, а президент считает, что цифровизация должна быть одним из основных направлений. Политолог также отметил, что Мишустин сделал великолепную Федеральную налоговую службу, которая во многом опередила ряд стран Евросоюза. Помимо этого Марков считает Мишустина «технократом без выраженных политических амбиций».
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