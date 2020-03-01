Bloomberg: Мишустин ввел для кабмина новое правило

После назначения Михаила Мишустина главой российского правительства он ввел новое требование к организации работы кабмина. Теперь рабочие совещания в российском правительстве начинаются в 9 часов утра, сообщает Bloomberg.

«Вопреки традиции, Мишустин назначает рабочие совещания с подчиненными на 9 утра — практически на рассвете по московским меркам», — комментирует агентство.