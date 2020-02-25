Мишустин назвал главные задачи правительства

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин рассказал о ключевых задачах, стоящих перед правительством, сообщает 25 февраля РИА Новости.

В частности, отметил Мишустин, прежде всего следует повысить доходы населения, что в свою очередь позволит увеличить темпы роста экономики. По словам премьер-министра России, эта мера «позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе».

Ранее Михаил Мишустин уже заявлял о том, что одной из приоритетных задач российского правительства является рост экономики, которого можно достичь в том числе реализацией нацпроектов.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН ранее заявил, что перед назначенным министром экономического развития в первую очередь стоит задача по улучшению предпринимательского или инвестиционного климата России.

