СМИ: Минобороны и СК задокументировали западные поставки оружия на Украину
Представители российского Министерства обороны и Следственного комитета России подготовили документы, в которых зафиксированы факты поставок Украине оружия от западных и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников Следкома.
По данным источника, вооружение Киеву поставляли Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Румыния, Финляндия, Франция, Эстония и еще несколько государств.
До этого глава минобороны Британии Джон Хили сообщил, что 2025 год станет решающим в украинском конфликте, и призвал Запад увеличить объемы помощи Киеву для достижения «мира путем силы». По словам главы ведомства, Британия должна выделить Киеву новый пакет помощи на сумму $186 млн. При этом американский министр обороны Пит Хегсет считает, что основной объем вооружений и другой помощи Украине должен поступать от европейских стран — участниц НАТО.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что для России настал решающий момент в противостоянии с Западом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru