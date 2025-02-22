Представители российского Министерства обороны и Следственного комитета России подготовили документы, в которых зафиксированы факты поставок Украине оружия от западных и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников Следкома.

По данным источника, вооружение Киеву поставляли Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Румыния, Финляндия, Франция, Эстония и еще несколько государств.