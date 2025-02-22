СМИ: Минобороны и СК задокументировали западные поставки оружия на Украину

Представители российского Министерства обороны и Следственного комитета России подготовили документы, в которых зафиксированы факты поставок Украине оружия от западных и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников Следкома.

По данным источника, вооружение Киеву поставляли Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Румыния, Финляндия, Франция, Эстония и еще несколько государств.

Приеду-не-приеду: Где пройдет встреча Путина и Трампа

До этого глава минобороны Британии Джон Хили сообщил, что 2025 год станет решающим в украинском конфликте, и призвал Запад увеличить объемы помощи Киеву для достижения «‎мира путем силы». По словам главы ведомства, Британия должна выделить Киеву новый пакет помощи на сумму $186 млн. При этом американский министр обороны Пит Хегсет считает, что основной объем вооружений и другой помощи Украине должен поступать от европейских стран — участниц НАТО.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что для России настал решающий момент в противостоянии с Западом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:СК РФМинобороны РФУкраинаЗападОружие

Горячие новости

Все новости

партнеры