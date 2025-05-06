СМИ: Глава Минобороны США остановил поставки оружия Украине без ведома Трампа

Министр обороны США Пит Хегсет прекратил военную помощь Украине и не поставил в известность президента Дональда Трампа уже через 10 дней после начала его второго срока, сообщает Reuters.

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Утверждается, что транспортное командование американской армии получило устный приказ остановить все поставки 30 января 2025 года. Это произошло после совещания республиканца и чиновников по вопросам национальной безопасности в Овальном кабинете по Украине. Из-за этого решения 11 рейсов с боеприпасами были отменены.

Уточняется, это Трамп не знал об этом до 2 февраля, пока европейские и украинские представители не обратились за разъяснениями в Белый Дом. Уже 5 февраля снабжение было восстановлено. Отмечается, что простой самолетов обошелся Пентагону в $2,2 млн.

Ранее США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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