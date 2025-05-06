СМИ: Глава Минобороны США остановил поставки оружия Украине без ведома Трампа

Утверждается, что транспортное командование американской армии получило устный приказ остановить все поставки 30 января 2025 года. Это произошло после совещания республиканца и чиновников по вопросам национальной безопасности в Овальном кабинете по Украине. Из-за этого решения 11 рейсов с боеприпасами были отменены.

Уточняется, это Трамп не знал об этом до 2 февраля, пока европейские и украинские представители не обратились за разъяснениями в Белый Дом. Уже 5 февраля снабжение было восстановлено. Отмечается, что простой самолетов обошелся Пентагону в $2,2 млн.

Ранее США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине, напоминает НСН.

