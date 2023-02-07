СМИ: МИД потребовал у посольства США не вмешиваться в дела России
Посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству МИД РФ.
«Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя «агентов влияния» с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям», - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что причастные к подобным действиям сотрудники посольства будут высылаться из России, «невзирая на занимаемые должности».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США придётся избавляться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем, сообщает RT.
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