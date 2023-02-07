СМИ: МИД потребовал у посольства США не вмешиваться в дела России

«Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя «агентов влияния» с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что причастные к подобным действиям сотрудники посольства будут высылаться из России, «невзирая на занимаемые должности».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США придётся избавляться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем, сообщает RT.

