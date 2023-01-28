В посольстве РФ призвали американских чиновников не вмешиваться в дела России

Российское посольство призвало власти США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России. Комментарий диппредставительства опубликован в его Telegram-канале.

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Ранее Госдепартамент США осудил ликвидацию правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа». Соответствующее решение 25 января принял Мосгорсуд. Отмечалось, что группа в нарушение своего устава провела 11 мероприятий за пределами российской столицы.

«Нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением ... о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций. Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов. <...> Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства», — подчеркнули в посольстве.

Диппредставительство отметило, что Вашингтону необходимо озаботиться ситуацией с правами человека в США.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСШАРоссийское Посольство
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