В посольстве РФ призвали американских чиновников не вмешиваться в дела России

Ранее Госдепартамент США осудил ликвидацию правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа». Соответствующее решение 25 января принял Мосгорсуд. Отмечалось, что группа в нарушение своего устава провела 11 мероприятий за пределами российской столицы.

«Нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением ... о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций. Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов. <...> Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства», — подчеркнули в посольстве.

Диппредставительство отметило, что Вашингтону необходимо озаботиться ситуацией с правами человека в США.

