СМИ: Между США и Украиной растет напряженность из-за несогласия в оценках угрозы «вторжения»

«Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? И зачем просить дополнительные вооружения, если вы говорите, что уровень угрозы не изменился?» — отметил один из источников CNN.

В свою очередь, в Киеве считают, что США чрезмерно реагируют на текущую ситуацию, «сея панику и внося беспорядок в экономику» и отказываясь при этом вводить превентивные санкции против РФ.

«Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца», — цитирует телекомпания одного из советников президента Украины.

