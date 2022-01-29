СМИ: Между США и Украиной растет напряженность из-за несогласия в оценках угрозы «вторжения»
Отношения США и Украины становятся более напряженными из-за разногласий стран по поводу трактовки данных о якобы грядущем «вторжении» России. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.
По данным телекомпании, в Вашингтоне недовольны тем, что Киев «преуменьшает угрозу» якобы возможного вторжения и принимает поддержку Соединенных Штатов «без особой благодарности».
«Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? И зачем просить дополнительные вооружения, если вы говорите, что уровень угрозы не изменился?» — отметил один из источников CNN.
В свою очередь, в Киеве считают, что США чрезмерно реагируют на текущую ситуацию, «сея панику и внося беспорядок в экономику» и отказываясь при этом вводить превентивные санкции против РФ.
«Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца», — цитирует телекомпания одного из советников президента Украины.
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