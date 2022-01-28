СМИ: Разговор Байдена и Зеленского прошел «нехорошо»
Прошедший в четверг, 27 января, телефонный разговор американского лидера Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского не был конструктивным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины.
По данным канала, беседа «прошла нехорошо». Отмечается,что основные расхождения заключались в оценках угрозы российского вторжения. Кроме того, США отказались поставлять высокотехнологичные вооружения и перебрасывать свои войска на территорию Украины.
Байден также отказался вводить превентивные антироссийские санкции. Он отметил, что по вопросу вступления Украины в НАТО нет прогресса.
Накануне переговоров украинские власти анонсировали, что президенты обсудят «вопросы мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы».
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