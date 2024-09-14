Ким Чен Ын заверил, что КНДР будет расширять сотрудничество с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с Сергеем Шойгу, что Пхеньян намерен углублять сотрудничество с Москвой в рамках договора о стратегическом партнерстве, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Он отметил, что двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям, включая политику, экономику и культуру, благодаря договоренностям, достигнутым на корейско-российском саммите в июне.