Ким Чен Ын заверил, что КНДР будет расширять сотрудничество с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с Сергеем Шойгу, что Пхеньян намерен углублять сотрудничество с Москвой в рамках договора о стратегическом партнерстве, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Он отметил, что двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям, включая политику, экономику и культуру, благодаря договоренностям, достигнутым на корейско-российском саммите в июне.
По данным агентства, лидер КНДР тепло попрощался с Шойгу, попросив передать привет и пожелания здоровья Владимиру Путину, а также выразил пожелания успехов и процветания российскому народу.
В июне Россия и КНДР подписали бессрочный Договор о стратегическом партнерстве, который заменил прежний договор 2000 года о дружбе и сотрудничестве. Также стороны договорились о строительстве моста через реку Туманная и сотрудничестве в сфере здравоохранения и науки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru