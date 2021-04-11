СМИ: Мэттью Рожански – вероятный советник Байдена по России
Политолога Мэттью Рожански может занять пост руководителя отдела по России в Совете национальной безопасности. Президента США Джо Байден рассматривает его кандидатуру, сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, исследования Рожански по российской тематике высоко ценятся в США, у него высокая цитируемость в американских СМИ. Однако, есть и довольно много отрицательных отзывов о деятельности политолога. По оценке украинских выпускников Института Кеннана, который возглавляет Рожански, учреждение было названо «невольным инструментом политического вмешательства России». Потенциальный советник также заявлял о чрезмерности антироссийских санкций, он критиковал «антироссийскую паранойю в стиле холодной войны».
Против выдвижения Рожански выступают сторонники силового подхода к взаимодействию с Москвой, пишет Axios.
Ранее стало известно, что США поддерживают контакты с союзниками, Россией и государствами региона относительно обострения ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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