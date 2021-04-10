«Президент США [Джо Байден] провел телефонный разговор со своим украинским коллегой [Владимиром Зеленским] на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины», — цитирует Псаки РИА Новости.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. По данным самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киев размещает военную технику в населенных пунктах региона и минирует территории.

При этом западные страны выражают обеспокоенность наращиванием военной активности России у границ с Украиной. По данным СМИ, к рубежам страны передислоцированы подразделения российских военнослужащих и военная техника, в том числе, ракетные комплексы «Искандер».

