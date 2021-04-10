Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации в Донбассе
США поддерживают контакты с союзниками, Россией и государствами региона относительно обострения ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент США [Джо Байден] провел телефонный разговор со своим украинским коллегой [Владимиром Зеленским] на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины», — цитирует Псаки РИА Новости.
В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. По данным самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киев размещает военную технику в населенных пунктах региона и минирует территории.
При этом западные страны выражают обеспокоенность наращиванием военной активности России у границ с Украиной. По данным СМИ, к рубежам страны передислоцированы подразделения российских военнослужащих и военная техника, в том числе, ракетные комплексы «Искандер».
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