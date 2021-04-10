Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации в Донбассе

США поддерживают контакты с союзниками, Россией и государствами региона относительно обострения ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Воевать до последнего украинца». В ЛНР рассказали о целях США в Донбассе

«Президент США [Джо Байден] провел телефонный разговор со своим украинским коллегой [Владимиром Зеленским] на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины», — цитирует Псаки РИА Новости.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась. По данным самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киев размещает военную технику в населенных пунктах региона и минирует территории.

При этом западные страны выражают обеспокоенность наращиванием военной активности России у границ с Украиной. По данным СМИ, к рубежам страны передислоцированы подразделения российских военнослужащих и военная техника, в том числе, ракетные комплексы «Искандер».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Война В ДонбассеРоссияУкраинаСШАБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры