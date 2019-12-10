Аваков заявил о «сдавших нервах» Суркова на нормандском саммите

Участники переговоров в Елисейском дворце не могли сдержать эмоций во время встречи «нормандской четверки». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он отметил, что «кое-кто позволял себе лишнее».

Так, по словам Авакова, «нервы сдали», в частности, у помощника президента России Владислава Суркова. Он рассказал, что во время беседы о разведении войск в Донбассе, когда украинская сторона не согласилась разводить войска на протяжении всей линии соприкосновения, Сурков отметил, что заявление противоречит предыдущим договоренностям. При этом помощника президента России якобы бросил бумаги «на стол или на пол», отмечает Ura.ru.