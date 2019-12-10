Аваков заявил о «сдавших нервах» Суркова на нормандском саммите
Участники переговоров в Елисейском дворце не могли сдержать эмоций во время встречи «нормандской четверки». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он отметил, что «кое-кто позволял себе лишнее».
Так, по словам Авакова, «нервы сдали», в частности, у помощника президента России Владислава Суркова. Он рассказал, что во время беседы о разведении войск в Донбассе, когда украинская сторона не согласилась разводить войска на протяжении всей линии соприкосновения, Сурков отметил, что заявление противоречит предыдущим договоренностям. При этом помощника президента России якобы бросил бумаги «на стол или на пол», отмечает Ura.ru.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате, которые состоялись накануне в Париже, закончились условной «ничьей». Более позитивных взглядов по итогам встречи придерживается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. В беседе с НСН он отметил, что самым важным результатом нормандского формата 9 декабря стала договоренность о следующей встрече.
Кроме того, президент Украины рассказал о переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Париже. Он заявил, что двусторонняя встреча продлилась около часа – при том, что изначально на беседу Зеленского и Путина отводилось 20 минут. Президент Украины подчеркнул, Владимир Путин «детально разбирает» каждый вопрос. Также Зеленский отметил, что является «быстрым человеком», а у Путина «другая природная биомеханика», отмечает RT.
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