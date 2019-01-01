В Кремле раскрыли подробности инцидентов с Путиным в Екатеринбурге
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию об инциденте с кортежем Владимира Путина в Екатеринбурге.
Ранее газета «Коммерсантъ» рассказала о двух случаях во время визита главы государства в Екатеринбург, которые потребовали «медицинского вмешательства» президента. Сначала во время встречи Путина со студентами одна девушка упала в обморок, и президент попросил ей помочь, пишет «Свободная пресса».
Затем, когда кортеж российского лидера уже отъехал от здания Уральского федерального университета, «к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж». По данным газеты, после остановки кортежа Владимир Путин вышел из машины и сам оказал помощь девушке, а затем побеседовал с окружившими его местными жителями в течение пяти минут.
Однако, Дмитрий Песков рассказал журналистам другую версию произошедшего. По его словам, на встрече президента со студентами одна девушка действительно упала в обморок, и ей помогли президентские врачи. А об инциденте со второй девушкой пресс-секретарь главу государства информацию СМИ опроверг.
«И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — цитирует Дмитрия Пескова «РИА Новости».
Напомним, что накануне в Екатеринбурге Владимир Путин принял участие в открытии саммита производства и индустриализации GMIS. Президент, в частности, раскритиковал ветряные электростанции, которые, по его словам, вредят природе.
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