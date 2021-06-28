СМИ: Меркель предложила запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19

Источник издания сообщил также, что планируется запретить въезд всем британцам вне зависимости от прохождения вакцинации.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщала, что Штамм коронавируса «дельта», который впервые был выявлен в Индии, в два раза заразнее уханьского, распространившегося из Китая по всему миру. По ее словам, вариант «дельта» распространяется с такой быстротой, что вскоре может стать доминирующим штаммом COVID-19 в мире.

