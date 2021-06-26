Меркель: ЕС продолжит искать форматы диалога с Россией
Страны Евросоюза продолжат обсуждение возможных форматов и условий проведения переговоров с Россией. Об этом на брифинге заявила канцер Германии Ангела Меркель.
«Мы вчера недостаточно продвинулись, чтобы у нас вскоре состоялась встреча на высоком уровне с российским президентом, но мы будем дальше говорить о форматах, условиях для контактов, мы будем работать над этим. На следующих саммитах мы вернемся к этой теме», — цитирует канцлера РИА Новости.
Меркель подчеркнула, что не воспринимает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в таком формате в качестве «поощрения или не поощрения».
Ранее канцлер предложила провести переговоры между лидерами ЕС и российским президентом. После обсуждения этой инициативы Меркель сообщила, что соглашение по организации саммита ЕС-РФ на высшем уровне не достигнуто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru