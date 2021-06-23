СМИ: Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС и Путина

Предложение было озвучено послами Германии и Франции на заседании комитета постоянных представителей ЕС. В Берлине уверены, что саммит Путина с американским коллегой Джо Байденом может послужить основой для нормализации отношений Запада с Россией.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР Меркель подчеркнула, что никогда не будут забыты «совершенные немцами преступления, которые привели к гибели миллионов людей» в бывших советских республиках.

