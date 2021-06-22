Меркель попросила прощения у Путина за Вторую мировую

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила «чувства сопереживания» в связи с последствиями Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе германской стороны в 80-ю годовщину начала войны и День памяти и скорби, отмечаемый в России.

«Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», — говорится в сообщении.

По словам Путина, в РФ оценили участие канцлера и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в ФРГ, отмечают Известия. Меркель и Путин подчеркнули, что только совместными усилиями возможно обеспечение безопасности в мире, пишет РИА ФАН.

Также в ходе беседы российский лидер рассказал канцлеру об основных итогах саммита Россия-США, состоявшегося в Женеве 16 июня, отмечает News.ru. Кроме того, стороны условились о дальнейших личных контактах.

