Премьер Великобритании Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам, что не намерен уходить в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
Слухи об уходе Стармера с поста главы британского правительства появились после неудачи на региональных выборах. Как пишет RT, возглавляемая им Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса.
«После результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении... Я не собираюсь уходить», - указал Стармер.
Политик добавил, что желает участвовать в следующих выборах премьера в 2029 году.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания под руководством премьер-министра Кира Стармера не протянет ещё одного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
