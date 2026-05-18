Слухи об уходе Стармера с поста главы британского правительства появились после неудачи на региональных выборах. Как пишет RT, возглавляемая им Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса.

«После результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении... Я не собираюсь уходить», - указал Стармер.

Политик добавил, что желает участвовать в следующих выборах премьера в 2029 году.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания под руководством премьер-министра Кира Стармера не протянет ещё одного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

