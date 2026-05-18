СМИ: Каллас отказалась быть переговорщиком для диалога с Россией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила свою кандидатуру на роль переговорщика для диалога с Россией. Об этом пишет Politico.

Шредер или Меркель: Кого выберет Путин в переговорщики от ЕС

«Она исключила свое участие, к сожалению», - рассказал источник издания.

Кроме того, опрошенные Politico три европейских дипломата считают, что Каллас из-за своей антироссийской позиции не сможет прийти к соглашению с Москвой.

Ранее Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС в мае обсудят возможный формат контактов с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры