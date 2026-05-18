СМИ: Каллас отказалась быть переговорщиком для диалога с Россией
18 мая 202610:36
Юлия Савченко
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила свою кандидатуру на роль переговорщика для диалога с Россией. Об этом пишет Politico.
«Она исключила свое участие, к сожалению», - рассказал источник издания.
Кроме того, опрошенные Politico три европейских дипломата считают, что Каллас из-за своей антироссийской позиции не сможет прийти к соглашению с Москвой.
Ранее Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС в мае обсудят возможный формат контактов с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
